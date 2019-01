Brexit - Kommission: Harte irische Grenze auch bei No Deal vermeiden

Brüssel (APA) - Die EU-Kommission will auch im Fall eines „No Deal“ beim Brexit eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermeiden. Ein Sprecher, der tags zuvor noch erklärt hatte, dass ein Brexit ohne Vertrag unweigerlich sofort zu dem führen würde, was der Backstop verhindern solle, nämlich einer festen Grenze mit Kontrollen, erklärte am Mittwoch, man werde alles tun, das zu vermeiden.

Ob es nun einen Vertrag gebe oder keinen, es solle auf jeden Fall keine feste Grenze Irland/Nordirland geben. „Die EU steht voll und ganz hinter Irland. Wir haben oft die vollständige Solidarität mit Irland ausgedrückt. Das hat sich nicht geändert“, so der Sprecher.

Man werde die britische Regierung weiterhin an ihre Verantwortung beim Karfreitagsabkommen erinnern. Unabhängig davon, ob es einen Deal gebe oder nicht. „Dann haben Irland und die EU die Möglichkeiten, den Binnenmarkt zu schützen, und auch die Zollunion.“ Ein Produkt, das in Nordirland ankomme, und aus einem anderen Teil Großbritanniens sei, komme insgesamt in den Binnenmarkt. „Das ist der Grund, warum der Backstop als Teil des Austrittsabkommens so wichtig ist.“ Deshalb sei die grundlegende Vereinbarung des Austrittsabkommens die beste Möglichkeit und „die wird auch nicht wieder verhandelt werden“, betonte der Sprecher.