Linzer Marathon heuer wieder mit Staatsmeisterschaft

Linz/Wien (APA) - Zum Linzer Marathon am 14. April erwarten die Organisatoren um die 20.000 Teilnehmer. Die Laufveranstaltung, die bereits zum 18. Mal stattfindet und jedes Jahr internationale Läufer anzieht, ist heuer gleichzeitig die österreichische Staatsmeisterschaft sowie die Landesmeisterschaft für acht Verbände - alle außer Vorarlberg.

Bisher haben sich 7.500 Läufer angemeldet, teilten die Organisatoren am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. Bei der Staatsmeisterschaft geht die Tirolerin Karin Freitag als Titelverteidigerin an den Start. Ihre größte Konkurrentin dürfte Cornelia Moser vom LC Saalfelden sein. Das endgültige Starterfeld wird erst zwei Wochen vor dem Marathon feststehen, denn Nennschluss ist am 1. April.

Der Start ist wieder auf der Voestbrücke, das Ziel am Hauptplatz. Neben den vollen 42,195 Kilometern, dem Staffellauf, dem Halb- und dem Viertelmarathon stehen noch ein Handbike- und ein Inline-Skater-Bewerb sowie eigene Kinder- und Jugendläufe - beginnend mit 60 Metern für die ganz Kleinen - am Programm.

Zum ohnehin hohen organisatorischen Aufwand kommt heuer noch der „sensible“ Termin am Palmsonntag: Einige Pfarren können ihre Prozessionen und Feiern nicht wie gewohnt abhalten, „weil wir dort laufen“, erklärte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Aber mit dem Großteil habe man eine Lösung gefunden.