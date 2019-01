Architekturzentrum Wien: Zukunftsfragen und Architekturgeschichte

Wien (APA) - Mit den großen Fragen zur Zukunft des Planeten und Blicken in die heimische Architekturgeschichte beschäftigt sich das im Wiener Museumsquartier beheimatete Architekturzentrum Wien (Az W) in seinem Jahresprogramm 2019. Bei der heutigen Pressekonferenz freute man sich zudem über steigende Besucherzahlen und klagte über zu geringe Raumkapazitäten.

Die Rekordzahl von 80.000 Menschen konnte das Az W 2018, im Jahr seines 25-jährigen Bestandsjubiläums, begrüßen - rund 54.000 davon bei den Ausstellungen (Publikumsmagnet war die Brutalismus-Schau), an die 10.000 bei den rund 500 Gruppen, um die sich das Vermittlungsteam kümmerte. „Dabei haben wir keinen eigenen Raum für Vermittlungsarbeit. Die Nachfrage wäre aber gegeben: Wir könnten noch mehr Workshops machen“, versicherte Geschäftsführerin Karin Lux, die zudem das Fehlen von Stauraum monierte. Auch die Ausstellungsräume seien zu klein.

„Es wäre wahnsinnig schön, die österreichische Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts in einer Dauerausstellung zu erzählen“, sagte Direktorin Angelika Fitz. So lagern die vielen Vor- und Nachlässe des Az W in einem Depot in Möllersdorf, das künftig möglicherweise einmal im Jahr auch für die Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. „Es ist ein toller und teurer Schatz, den das Architekturzentrum da hat, teuer auch im Sinne von: ‚teuer‘, was die Bearbeitung angeht“, sagte Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes. Für das als Dauerleihgabe übernommene Hans Hollein Archiv ist immerhin seitens des Bundeskanzleramts die Bearbeitung bis Ende 2019 gesichert. Lux: „Wir sind dabei, eine langfristige Lösung zu finden.“

Inhaltlich möchte man sich am Az W nicht nur mit baukünstlerischer Vergangenheit, sondern mit den globalen Gegenwarts- und Zukunftsproblemen beschäftigen. Der Klimawandel und die Frage, „wie weit ist die Architektur Teil des Problems und kann auch Teil der Lösung werden“, zählt für Fitz ebenso dazu wie Verteilungsgerechtigkeit oder das Zusammenleben in einer immer diverser werdenden Gesellschaft. So beschäftigt sich etwa im März die Ausstellung „Rural Moves - The Songyang Story“ mit von der Architektin Xu Tiantian entwickelten neuen Konzepten gegen die Landflucht in China. Die internationale Ausstellung „Critical Care. Architektur und Urbanismus für einen Planeten in der Krise“ soll ab April best practice Projekte u.a. aus Pakistan, China, Brasilien und Kenia präsentieren. Fitz: „Unser Planet liegt auf der Intensivstation, sein Zustand ist kritisch.“

Ab Sommer blickt man konzentrierter auf Österreich. Im Juni präsentiert die Ausstellung „Hans Hollein ausgepackt. Das Haas-Haus“ einerseits „ein neuralgisches Projekt, das für viele Diskussionen gesorgt hat“ (Fitz), andererseits in einer Art Tiefenbohrung die vielfältigen Möglichkeiten, die in diesem Nachlass stecken. „Das Haas-Haus war für mich persönlich mein Einstieg als Stadtrat“, erinnerte sich Swoboda an seine vielen Gespräche mit dem 2014 verstorbenen Pritzker-Preisträger. In der Herbst-Ausstellung „Kalter Krieg und Architektur. Beiträge zur Demokratisierung Österreichs nach 1945“ möchte man „transnationale und internationale Perspektiven“ auf Österreichs Nachkriegsmoderne einbringen, ab Dezember widmet man sich der „Vorarlberger Baukunst“.

„Das Aktuelle soll nie in Propaganda abgleiten, das Reflexive und Museale nie verstaubt sein“, formulierte Fitz ihr Credo als Direktorin der über ein Budget von rund drei Millionen Euro (55 Prozent davon stammen von der Stadt Wien, 20 Prozent vom Bund, 25 Prozent sind Eigenaufbringung durch Eintritte, Sponsoren etc.,) verfügenden Institution. Vorstandspräsident Hannes Swoboda fühlt sich in der 2016 getroffenen Nachfolge-Entscheidung für den Az W-Mitbegründer und langjährigen Leiter Dietmar Steiner jedenfalls rundum bestätigt: „Wir haben die richtige Wahl getroffen.“

(S E R V I C E - www.azw.at)

(B I L D A V I S O – Pressebilder stehen unter www.azw.at/presse zum Download bereit.)