Eishockey: Österreich Cup mit Debütanten Gaffal und Häußle

Wien (APA) - Eishockey-Teamchef Roger Bader hat am Mittwoch einen 28-Mann-Kader für den Österreich Cup vom 7. bis 9. Februar in Klagenfurt nominiert. Neben bewährten Spielern - u.a. zehn von Meister Salzburg - berief der Schweizer mit den Stürmern Stefan Gaffal (Linz) und Stefan Häußle (Dornbirn) auch zwei Debütanten ein. Das ÖEHV-Team trifft in der Stadthalle Klagenfurt auf Dänemark, Frankreich und Norwegen.

„Dieses Turnier ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Mannschaft. Der Österreich Cup ist mit starken A-Nationen besetzt, das ist uns in unserer Vorbereitung sehr wichtig“, betonte Bader, der auf viele Zuschauer und eine gute Stimmung in Kärntens Landeshauptstadt hofft.