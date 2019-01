Biathlon: Eberhard und Co. topmotiviert für Antholz-Klassiker

Wien/Antholz (APA) - Mit Antholz steht für den Biathlon-Tross am Wochenende die dritte und letzte der klassischen Jänner-Weltcup-Stationen auf dem Programm. In Südtirol sind von Donnerstag bis Sonntag je drei Einzelrennen für Damen und Herren angesetzt. Für das unveränderte ÖSV-Team um Julian Eberhard und Simon Eder geht es dabei um die Fortsetzung ihrer starken Ergebnisse in Ruhpolding.

Eberhard hatte sich dort im Massenstart nur Saisondominator Johannes Thingnes Bö geschlagen geben müssen. „Die Leistungen und Ergebnisse in Ruhpolding waren für das gesamte Team noch einmal ein Riesenmotivationsschub“, meinte ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß. Durch die mittleren Höhenlagen von Antholz werde die Belastung in der dritten Wettkampfwoche in Serie „entsprechend hoch“ sein.

ÖSV-Aufgebot für den Biathlon-Weltcup in Antholz (ITA):

Herren (5): Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Felix Leitner

Damen (4): Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Christina Rieder, Julia Schwaiger

Programm: Donnerstag: Sprint Damen (14.30 Uhr); Freitag: Sprint Herren (14.30); Samstag: Verfolgung Damen (13.30) und Verfolgung Herren (15.30); Sonntag: Massenstart Damen (12.45) und Massenstart Herren (15.30)