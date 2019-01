Papst plant im November Reise nach Japan

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus plant im November eine Reise nach Japan. Dies teilte Franziskus einem japanischen Journalisten auf dem Flug nach Panama mit, wo der Pontifex an den katholischen Weltjugendtagen teilnimmt. „Ich werde im November nach Japan kommen, bereiten Sie sich vor“, sagte der Papst dem Journalisten nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch.

Auf eine Frage, ob er auch einen Irak-Besuch plane, antwortete der Papst, dass dies nicht der richtige Moment dafür sei. „Ich würde gern auf Einladung der chaldäischen Bischöfe das Land besuchen, doch sie selber haben mir gesagt, dass dies nicht der richtige Moment ist. Ich werde den Irak besuchen, sobald es möglich ist“, berichtete der Heilige Vater.

Franziskus plant in diesem Jahr mehrere Reisen. Am 30./31. März besucht er Marokko. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni wird nach Rumänien reisen. Geplant sind Besuche in Bukarest, Iasi, Blaji sowie im Marien-Wallfahrtsort von Sumuleu Ciuc. Anhaltende Spekulationen gibt es außerdem über Pastoralbesuche in den südostafrikanischen Staaten Mosambik und Madagaskar.

Papst Franziskus ist am Mittwoch zu einer sechstägigen Reise im Rahmen des Weltjugendtags der katholischen Kirche nach Panama aufgebrochen. Seine Maschine startete auf Roms Flughafen Fiumicino kurz vor 10.00 Uhr und wird in der Hauptstadt Panama-Stadt um 16.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MEZ) erwartet. Am Donnerstag wird der Papst dann bei einer feierlichen Zeremonie von etwa 2.000 Gläubigen des Weltjugendtags offiziell willkommen geheißen werden und eine Ansprache halten.