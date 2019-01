Pilger aus Nicaragua bitten Papst um Unterstützung in Krise

Panama-Stadt/Vatikanstadt/Managua (APA) - Pilger aus Nicaragua bitten Papst Franziskus um Hilfe. Sie wollen dem Papst nach dessen Ankunft beim Weltjugendtag (WJT) in Panama einen Brief übergeben, in dem sie ihn um Unterstützung für ihre Vorschläge zur Lösung der schweren innenpolitischen Krise bitten wollen, wie Kathpress meldet.

In dem im Voraus veröffentlichen Schreiben, das der Tageszeitung „La Estrella“ vorliegt, fordern die Unterzeichner von der Kirche, noch stärker ihre Stimme gegen die Repression, Verfolgung und Kriminalisierung des nicaraguanischen Volkes zu erheben.

Ferner dringen die Pilger auf die Freilassung von 740 politischen Gefangenen. Die sandinistische Regierung von Präsident Daniel Ortega fordern sie auf, die Bedingungen für einen Dialog unter Vermittlung der Bischöfe zu schaffen. Zugleich müsse in Nicaragua die Gerechtigkeit wieder hergestellt werden. Das Schreiben endet mit den Worten: „Heiliger Vater, wir vertrauen in Ihre Weisheit in dieser komplexen Zeit, die unser Volk erlebt.“ Unterschrieben wurde es von einer Gruppe mit dem Namen „Nationale Einheit Blau und Weiß“.

Nicaragua erlebt seit April 2018 eine Krise mit landesweiten Protesten gegen die Regierung von Präsident Ortega. Seit Beginn kamen rund 500 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Nicaraguas Kirche kritisierte die Menschenrechtsverletzungen der Regierung scharf.

Managuas Weihbischof Silvio Baez, der zu einer Symbolfigur der Proteste wurde, ist am Dienstag zusammen mit Kardinal Leopoldo Brenes und acht weiteren katholischen Bischöfen Nicaraguas in Panama-Stadt eingetroffen. Am Donnerstag werden sie an einer Begegnung von Papst Franziskus mit insgesamt rund 60 Bischöfen der Region Zentralamerika in der Kirche San Francisco de Asis teilnehmen.