Tennis: Tsitsipas möchte mit Nadal nächsten Großen zu Fall bringen

Melbourne (APA/Reuters/AFP) - Die Einzel-Halbfinali der Herren bei den Australian Open bringen Duelle zweier Tennis-Generationen. Während am Freitag zwischen dem 31-jährigen serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic und dem Franzosen Lucas Pouille aber doch nur sieben Jahre liegen, sind es zwischen dem 32-jährigen Spanier Rafael Nadal und dem Griechen Stefanos Tsitsipas deren zwölf.

Von diesem „Kracher“ in der Donnerstag-“Nightsession“ (nicht vor 9.30 Uhr MEZ) erwarten die Tennis-Fans einiges. Nadal bot im Turnierverlauf das beste Tennis, ist noch ohne Satzverlust. Für ihn geht es noch um seinen 18. Major-Titel bzw. den insgesamt zweiten in „Down Under“ nach 2009. Tsitsipas andererseits war davor außer bei seinem Achtelfinale in Wimbledon 2018 bei einem Major noch nie über die zweite Runde hinausgekommen, hält bei erst einem ATP-Titel.

Ein Sieg über Nadal würde den Hellenen erstmals in die Top Ten bringen, und zwar unmittelbar hinter Dominic Thiem auf Rang neun. Beim Titelgewinn würde Tsitsipas auch noch am Niederösterreicher vorbeiziehen. Dass er das Zeug dazu hat, ist spätestens seit seinem Achtelfinalsieg - wie in allen anderen Runden in vier Sätzen - gegen Roger Federer, dem sozusagen zweifachen Titelverteidiger, klar. Siege gegen Große en suite hatte der Aufsteiger schon im August in Toronto.

Und zwar setzte er da als Erster überhaupt vier Top-Ten-Spieler en suite auf seine Abschussliste. Nach einem Erfolg in Runde zwei gegen Thiem (auch damals ATP-8.) bezwang er Djokovic (10.), den Deutschen Alexander Zverev (3.) und den Südafrikaner Kevin Anderson (6.). Der fünfte Streich gelang ihm ausgerechnet gegen Nadal (1.) nicht. Damals setzte sich der Iberer 6:2,7:6(4) durch. Im sonst einzigen Duell der beiden war Nadal im April in Barcelona mit 6:2,6:1 überlegen gewesen.

Doch der von seinem Vater Apostolos Tsitsipas betreute Außenseiter hat aufgeschlossen, zu Jahresbeginn 2018 war er die Nummer 91 gewesen. Klar wird es auch darauf ankommen, wie Tsitsipas und Pouille mit dem Flaire eines Major-Halbfinales zurechtkommen. Nadal steht da zum 30., Djokovic zum 34. Mal. Nadal lässt sich aber nicht blenden: „Wenn du dir diese jungen Burschen ansiehst, verbessern sie sich ständig. Er hat Selbstvertrauen, ist eine der weltbesten Spieler. Es wird hart.“

Der Gelobte bestätigt diese Meinung, indem er vor diesem Hartplatz-Duell Zuversicht sprechen ließ. „Nadal spielt auf Sand sicher auf einem höheren Level. „Ich bin froh, im Halbfinale zu stehen. Aber das, würde ich sagen, ist das Minimum. Es ist ein neuer Startpunkt, um weiter ins Turnier vorzudringen.“ Für den Youngster war sowohl der Sieg über Federer wichtig - „Spielt eine wichtige Rolle für mein Image“ -, als auch die folgende Bestätigung gegen Roberto Bautista Agut (ESP-22).

Tsitsipas‘ Erfolgslauf hatte auch eine gewaltige Auswirkung auf seinen Youtube-Channel, die Zahl der Abonnenten ist bis Mittwochmittag auf mehr als 48.000 geklettert. Zum Vergleich: Thiems seit Dezember laufenden Kanal haben mehr als 17.000 Interessenten gebucht. Tsitsipas: „Wenn ich niedergeschlagen und verzweifelt bin, mache ich diese Videos. Dann fühle ich mich besser. Es macht mir klar, dass Tennis nicht das Wichtigste im Leben ist.“