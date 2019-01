BVT: Berichtspflichten „zur Verbesserung der Fachaufsicht“ verschärft

Wien (APA) - Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, Johann Fuchs, hat am Mittwoch die per Erlass vorgenommenen Nachschärfungen bei den Berichtspflichten bestätigt. Das habe nicht ausschließlich mit der Affäre ums Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zu tun, meinte Fuchs: „Das sind Maßnahmen, die die OStA von sich aus zur Verbesserung der Fachaufsicht veranlasst hat.“

Fuchs bekräftigte im Gespräch mit der APA, „dass die OStA sich ihrer Verantwortung im Bereich der Fachaufsicht bewusst ist und diese entsprechend wahrnimmt“. Der seit September 2018 amtierende neue OStA-Chef hatte Mitte Dezember in einem APA-Interview angekündigt, seine Behörde werde sich in Zukunft mehr in die Fachaufsicht einbringen und Berichtspflichten angleichen. Das wurde mit Jahresbeginn insoweit umgesetzt, indem festgelegt wurde, dass Hausdurchsuchungen und „bedeutende Verfahrensschritte“ von den zuständigen Staatsanwaltschaften mindestens drei Tage vorher der OStA zu melden sind.

Kritische Anmerkungen des SPÖ-Justizsprechers Hannes Jarolim an der Verschärfung der Berichtspflichten ließ Fuchs nicht gelten. „Offensichtlich nimmt das Justizministerium den BVT-Skandal zum willkommenen Anlass, die Korruptionsanwaltschaft an die politische Kandare zu nehmen. Das widerspricht genau den Intentionen bei der Einrichtung dieser spezialisierten Einheit, nämlich politische Einflussnahme so weit wie möglich draußen zu halten“, hatte Jarolim in einer Presseaussendung zu bedenken gegeben. Die Nachschärfung der Berichtspflichten sei nicht auf Zuruf aus dem Justizministerium erfolgt, stellte Fuchs gegenüber der APA klar. Vielmehr sei die OStA mit dem Erlass aus Eigenem ihren gesetzlich verankerten Aufgaben im Bereich der Dienst- und Fachaufsicht nachgekommen.