FH-Ausbau: Lob für Plan, Klage über Budget

Wien (APA) - Lob gab es am Mittwoch für die inhaltliche Ausrichtung des neuen Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplans, Kritik aber am vorgesehenen Budget. Ohne „entsprechende Finanzierung“ seien die Inhalte des Ausbauplans nicht umsetzbar, warnte etwa die Fachhochschulkonferenz (FHK) in einer Aussendung. Die SPÖ kritisierte, dass der FH-Ausbau kein Ausgleich für das Minus an Uni-Studienplätzen sei.

Die Bundesförderung für die Fachhochschulen sei seit 2016 nicht mehr erhöht worden, während Gehälter, Investitionen und sonstige Ausgaben gestiegen sind und dementsprechend immer weniger Mittel für die Studenten eingesetzt werden können, beklagte FHK-Präsident Raimund Ribitsch. Er forderte deshalb eine sofortige Erhöhung der Fördersätze um mindestens fünf Prozent.

Die Industriellenvereinigung (IV) pochte zudem auf die Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung auch über die aktuelle Legislaturperiode hinaus und verwies außerdem darauf, dass die OECD jüngst eine signifikante Steigerung der Studenten an den FH empfohlen habe. Auch für die Wirtschaftskammer ist der aktuelle Ausbauplan ein „wichtiger erster Schritt hin zu einer tragenden Säule der österreichischen Hochschullandschaft, dem weitere folgen müssen“. Mit dem Ausbau-Schwerpunkt auf Studienplätzen für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Digitalisierung zeigten sich beide zufrieden.

SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl nahm den FH-Ausbauplan indes zum Anlass, um die von der ÖVP-FPÖ-Regierung neu eingeführten Uni-Zugangsbeschränkungen in einzelnen überlaufenen Fächern zu kritisieren. Ihren Berechnungen zufolge fallen dadurch 20.000 Studienplätze an den Universitäten weg, diesem Minus stünden lediglich 4.500 zusätzliche FH-Studienplätze gegenüber. Dadurch würden „viele junge Menschen, die eine höhere Ausbildung machen wollen, keinen Platz finden“, so Kuntzl.