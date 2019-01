Asyl: AK hofft, dass Job-Börse nicht als „Showbühne“ endet

Wien (APA) - Die AK hat am Mittwoch leise Zweifel an der Job-Börse der Regierung für Asylberechtigte anklingen lassen. „Wenn die Bundesregierung sich jetzt für die Integration Asylberechtigter in den Arbeitsmarkt einsetzen will, ist das sehr zu begrüßen“, so AK-Direktor Christoph Klein. Gleichzeitig sagte er, er hoffe, „dass das Vorhaben nicht als Showbühne für Regierungsmitglieder und Unternehmenschefs endet“.

Die Herstellung von Kontakten zwischen den Asylberechtigten und großen Unternehmen müsse vielmehr „auch tatsächlich zu Jobs für diese Menschen“ führen, sagte Klein. Darüber hinaus fordert er weitere Schritte: „Ergänzt werden sollte diese Veranstaltung aber durch die Rücknahme der Kürzungen bei den Fördermaßnahmen für Asylberechtigte - wie etwa bei den Deutschkursen und der beruflichen Ausbildung, um die Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft rasch voranzutreiben“.

René Tritscher, der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, begrüßte die Initiative, bei der Asylberechtigte im Alter zwischen 21 und 35 Jahren aus dem Großraum Wien vom S eingeladen wurden. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel stelle die Jobbörse „einen wichtigen Schritt von vielen dar“, sagte er in einer Aussendung. Im Sinne einer langfristigen Lösung des Problems brauche es jedenfalls „als Basis eine Gesamtstrategie für qualifizierte Zuwanderung“, so seine Forderung.

Seinen Dank an die Regierung und vor allem an die mehr als 40 teilnehmenden Unternehmen richtete WKÖ-Präsident Harald Mahrer. Sie würden dadurch „auch ein tolles soziales Engagement im Sinne der Allgemeinheit“ beweisen und den jungen Leuten eine Perspektive geben. Ziel sei es, möglichst viele der anwesenden Asylberechtigten in Beschäftigung zu bringen: „Das leistet einen wertvollen Beitrag zu ihrer Integration und dient somit unserer Gesellschaft insgesamt“, so Mahrer.

~ WEB http://www.ams.at

http://www.oevp.at

http://www.fpoe.at

https://news.wko.at/presse

http://www.iv-net.at/ ~ APA376 2019-01-23/14:58