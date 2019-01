Von der Leyen wirft Italien Sabotage des Mittelmeer-Einsatzes vor

Berlin/Rom (APA/dpa) - Im Streit über die Zukunft des europäischen Anti-Schlepper-Einsatzes vor der libyschen Küste hat die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schwere Vorwürfe gegen Italien erhoben. Das italienische Einsatzkommando habe die deutsche Marine im vergangenen Dreivierteljahr in die entlegensten Ecken des Mittelmeeres geschickt, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos vor Medienvertretern.

Weil es dort „keinerlei Schmuggelrouten“ und „keinerlei Flüchtlingswege“ gebe, habe die deutsche Marine im Mittelmeer seit Monaten keine sinnvollen Aufgaben mehr gehabt. „Für uns ist wichtig, dass jetzt politisch in Brüssel geklärt wird, was die Aufgabe der Mission ist“, sagte sie.

Deutschland hatte am Dienstagabend überraschend angekündigt, bis auf weiteres keine neuen Schiffe für die Operation Sophia bereitzustellen. Die Bundeswehr wird damit nach der bereits seit längerem geplanten Rückkehr der Fregatte „Augsburg“ nicht mehr mit einer eigenen Marineeinheit vor der libyschen Küste vertreten sein. Das eigentlich ab Februar eingeplante Schiff „Berlin“ soll nach Angaben von der Leyens vorerst zu Übungen in die Nordsee geschickt werden. Sollte der Streit um den Einsatz gelöst werden, könne es innerhalb von zehn Tagen jederzeit wieder im Mittelmeer sein, sagte sie.

Auch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin betonte, dass Deutschland grundsätzlich zur Entsendung eines neuen Schiffes bereit sei.

Als Grund für das Vorgehen der italienischen Einsatzführung gilt der weiter ungeklärte Streit darüber, was künftig mit Migranten passiert, die während des Einsatzes aus Seenot gerettet werden müssen. Die Menschen wurden bisher nach den 2015 beschlossenen Einsatzregeln alle nach Italien gebracht - insgesamt fast 50.000. Die Regierung in Rom will diese Regel aber geändert sehen.