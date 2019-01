Ski alpin: Splitter von den Hahnenkammrennen

Kitzbühel (APA) - Splitter von den Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel:

Das Team Österreich 1 hat am Mittwoch das Junior Race der U16 im Rahmen der Hahnenkammrennen in Kitzbühel gewonnen. Lara Fletzberger, Victoria Bürgler, Victoria Olivier, Jakob Eisner, Oscar Heine und Jakob Greber setzten sich nach je einem Durchgang eines Riesentorlaufs und eines Slaloms auf dem Ganslernhang mit 4:49,03 Minuten vor Deutschland (4:56,21) und Tirol (4:58,92) durch und dürfen sich Future Champions nennen. „Immer wieder kommen aus diesem Rennen Weltklasse-Skirennfahrer raus. Daher ist es gut, dass sie heute schon einmal die spezielle Atmosphäre von einem Hahnenkamm-Rennen aufsaugen können“, sagte Zuschauer und Kitz-Vermarkter Harti Weirather. Dieses Nachwuchsrennen findet seit 2001 statt.

* * *

Bei der Veranstaltung „Mountain Peak“ in Kitzbühel ist ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bei einem seiner Lieblingsthemen, der für ihn mit einem Fragezeichen versehenen Klimaerwärmung, sehr emotional geworden. „Der Sommer, der heiß war, der Schnee, der jetzt da ist, das sind Momentaufnahmen“, sagte der Chef das Nationalen Skiverbands. Er habe sich dieses Mal intensiv informiert, erklärte er, und packte in der Diskussionsrunde einen Stapel Unterlagen aus und las Untersuchungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) in Innsbruck vor. „Ich lasse mich nicht gern verarschen, auch nicht von der ganzen Klimawelt“, sagte er zu seinen Gesprächspartnern, darunter einem Vertreter des Deutschen Alpenvereins. Was die Nachhaltigkeit betreffe, meinte Schröcksnadel, man wolle auf die Natur schauen, aber nicht von der Angst regiert werden.

* * *

Der ehemalige US-Skistar Bode Miller wird für Eurosport als Experte von den alpinen Ski-Weltmeisterschaften im Februar in Aare berichten. Der Olympiasieger und vierfache Weltmeister war bereits bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang im Aktion. „Wintersport ist pure Leidenschaft für mich. Ich hatte zahlreiche erfolgreiche Weltmeisterschaften als Aktiver, und wenn ich nicht selbst Rennen fahren kann, dann möchte ich den nächstbesten Platz an der Piste haben und die Action für Eurosport analysieren“, sagte Miller.