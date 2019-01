Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Junge Umwelt-Aktivistin reist mit dem Zug zum Welt-Wirtschafts-Forum

Davos - In Davos in der Schweiz findet gerade das Welt-Wirtschafts-Forum statt. Beim Welt-Wirtschafts-Forum treffen sich Politiker und Wissenschafter aus der ganzen Welt und sprechen über verschiedene Themen. Auch die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden wird bei dem Forum sein. Greta ist eine Umwelt-Aktivistin. Das heißt, dass sie sich für die Umwelt und für den Klimaschutz einsetzt. Greta fährt mit dem Zug zu dem Forum, weil das besser für die Umwelt ist. Hin und zurück wird sie dafür 65 Stunden brauchen.

Junge Umwelt-Aktivistin reist zum Welt-Wirtschafts-Forum

Österreicher produzieren durchschnittlich 570 Kilo Hausmüll im Jahr

Brüssel - In Österreich produziert jeder Mensch in einem Jahr durchschnittlich 570 Kilogramm Hausmüll. Hausmüll ist der Müll, der in privaten Haushalten entsteht. Dazu zählen zum Beispiel Verpackungen wie Flaschen oder Dosen. Mit den 570 Kilogramm pro Kopf liegt Österreich in der EU an der 6. Stelle. Den meisten Müll produzieren die Menschen in Dänemark. Sie produzieren 781 Kilogramm Hausmüll pro Person pro Jahr. Das ist so viel wie ein kleines Auto wiegt. Den wenigsten Hausmüll machen die Rumänen mit nur 272 Kilogramm. Der Durchschnitt in der gesamten EU liegt bei 487 Kilogramm Hausmüll pro Person.

Österreicher machen im Durchschnitt 570 Kilo Hausmüll

Die Filme „Roma“ und „Favourite“ haben die meisten Oscar-Nominierungen erhalten

Los Angeles - Die Oscars sind die wichtigsten und bekanntesten Film-Preise der Welt. Die Oscar-Verleihung findet heuer am 24. Februar zum 91. Mal statt. Die Filme „Roma“ und „The Favourite“ haben die größten Chancen, viele Preise zu gewinnen. Sie sind nämlich in 10 verschiedenen Kategorien für Preise nominiert. Eine der Kategorien ist der Bereich „Bester Film“. Die Oscars sind auch bei Schauspielerinnen und Schauspielern sehr beliebt. Die bekannte Schauspielerin Glenn Close ist zum Beispiel schon zum 7. Mal für einen Oscar nominiert. Die Preis-Verleihung findet in der Stadt Los Angeles in den USA statt.

2 Filme haben viele Chancen auf Preise bei den „Oscars“

Serena Williams verlor bei Tennis-Turnier in Australien

Melbourne - Die Australian Open sind eines der 4 wichtigsten Tennis-Turniere der Welt. Sie finden jeden Jänner in der Stadt Melbourne in Australien statt. Die US-Spielerin Serena Williams hat am Mittwoch ihr Match gegen Karolina Pliskova aus Tschechien verloren. Williams ist damit aus dem Turnier ausgeschieden, obwohl sie die Favoritin war. Bisher hat sie schon 23 Mal bei so einem wichtigen Turnier gewonnen. Die einzige Tennis-Spielerin, die bisher 24 Titel gewonnen hat, ist die Australierin Margaret Court.

Serena Williams hat bei wichtigem Turnier in Australien verloren

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++