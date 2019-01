AK-Wahl - Vier Listen werben im Burgenland um Stimmen

Eisenstadt (APA) - Rund 85.000 Arbeitnehmer sind zwischen 20. März und 2. April bei der Arbeiterkammerwahl im Burgenland stimmberechtigt. Das gab die AK am Mittwoch bekannt. Bei dem Urnengang treten diesmal vier Gruppierungen an. Der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB), der 2014 kandidiert hatte, ist heuer nicht dabei.

Die Fraktion Sozialdemokratische GewerkschafterInnen - Gerhard Michalitsch (FSG) wirbt mit dem AK-Präsidenten an der Spitze um Stimmen. Bei den ÖVP-Arbeitnehmern (ÖVP) ist Johannes Mezgolits Spitzenkandidat. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer - FPÖ (FA-FPÖ) haben Siegfried Zeltner auf Platz Eins nominiert. Bei den Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen (AUGE/UG) ist Georg Gossi Listenerster.

Gewählt werden die 50 Mitglieder (Kammerräte) der Vollversammlung der Arbeiterkammer Burgenland, das „Parlament der Arbeitnehmer“. Die Stimme abgeben können Wahlberechtigte in vielen Betrieben direkt am Arbeitsplatz.

In Kooperation mit den Gewerkschaften und Betriebsräten sowie im Einverständnis mit der Firmenleitung wurden 452 Betriebssprengel eingerichtet - um rund 50 mehr als 2014. Wahlzeit und Wahlort erfahren die Wahlberechtigten in einem Brief, der Mitte März zugesandt wird. Wer zu den Wahlzeiten nicht im Betrieb ist, kann sich eine Wahlkarte bestellen.

Arbeitnehmer, in deren Betrieb kein Betriebssprengel eingerichtet wurde, sind automatisch Briefwähler und erhalten Mitte März ihre Wahlkarte zugesandt. Derzeit läuft im Burgenland noch das Veranlagungsverfahren. Dabei kann sich die sogenannte „Besondere Wählergruppe“ (Arbeitslose, Berufstätige in Karenz, Lehrlinge, geringfügig Beschäftigte sowie Arbeitnehmer, die Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst leisten) bis zum 10. Februar in die Wählerliste eintragen lassen.

Bei der Arbeiterkammerwahl 2014 erreichten die Sozialdemokratische Gewerkschafter 72,15 Prozent (+1,71 Prozentpunkte). Der ÖAAB kam auf 16,83 Prozent (-5,12 Prozentpunkte). Auf die Freiheitlichen Arbeitnehmer entfielen 7,01 Prozent (+1,41 Prozentpunkte). Der AUGE/UG gaben 3,10 Prozent (+1,09 Prozentpunkte) ihre Stimme. 0,91 Prozent (+0,91Prozentpunkte) wählten den Gewerkschaftlichen Linksblock.

~ WEB http://www.arbeiterkammer.at ~ APA436 2019-01-23/15:52