Tischtennis: Polcanova in Champions League gegen Metz einsatzbereit

Wels/Metz/Grand-Quevilly (APA) - Für Österreichs im Tischtennis-Europacup engagiertes Trio geht es am Wochenende in den Viertelfinal-Hinspielen jeweils gegen französische Clubs. In der Champions League gastiert Damen-Meister Linz AG Froschberg bei Metz, die Wels-Herren empfangen Angers (jeweils 19.30 Uhr). Das in den ETTU-Cup umgestiegene LZ Linz Froschberg bekommt es am Sonntag (17.30) auswärts mit Grand-Quevilly zu tun.

Zur wichtigsten Personalie avancierte nach ihrem verletzungsbedingten w.o. für das Mixed-Viertelfinale des World-Tour-Events in Budapest Sofia Polcanova. Bei Europas Nummer eins wurde eine hartnäckige Verspannung im Schulterbereich diagnostiziert. Die 24-Jährige wird jedoch in Metz einsatzbereit sein. „Sie hat Schmerzen, ist aber verletzungsfrei“, sagte Robert Renner vom Froschberg-Management der APA - Austria Presse Agentur. „Mit fünf bis zehn Therapiesitzungen wird das zu lösen sein.“

Sportlich hoffen die Oberösterreicherinnen auf einen knappen Sieg, aber auch mit einer knappen Niederlage könnte man leben. Das Heimspiel ist für Sonntag, 10. Februar (16.15) angesetzt. Vor drei Jahren hatten sich die Froschbergerinnen gegen Metz im Viertelfinale bei jeweils einem 3:2-Auswärtssieg mit einem Plus von nur einem gewonnenen Spiel-Punkt mehr durchgesetzt. Bei der Neuauflage vor zwei Jahren gab es einen 3:2- und 3:0-Sieg der Linzerinnen.

LZ Linz Froschberg ist nach dem Umstieg aus der Königsklasse gegen Grand-Quevilly Außenseiter. Renner schätzte die Chancen aber auf 50:50 ein, das Rückspiel ist für 9. Februar (16.00) angesetzt. Leicht wird es auch nicht für Wels. Der erstmalige Einzug in die K.o.-Phase der Champions League ist für den Club ein großer Erfolg, das Kunststück wurde mit drei Siegen en suite nach drei Niederlagen geschafft. „Alles, was jetzt kommt, ist eine schöne Zugabe“, heißt es daher auch auf der Wels-Homepage. Das Auswärtsspiel folgt am 8. Februar (19.30).