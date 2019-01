Siemens-Chef: Müssen bei Zugfusion mit Alstom realistisch sein

Davos/München/Paris (APA/dpa) - Siemens-Chef Joe Kaeser schließt bei der geplanten Zugfusion mit dem französischen Konzern Alstom ein Scheitern nicht aus. Man müsse realistisch sein, sagte Kaeser am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg am Rande des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos. Seine „Arbeitshypothese“ sei jedoch, dass die Fusion gelinge.

Sollte der geplante Zusammenschluss scheitern, habe Siemens für seine Zugsparte mehrere Optionen. Ein Börsengang sei dabei eine hypothetische davon.

Die Zugfusion ist wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken der EU-Kommission gefährdet. In einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag) hatte sich EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erneut skeptisch geäußert und die Hoffnungen auf eine Fusion gedämpft. Aus Unternehmenskreisen verlautete zuletzt, Siemens und Alstom würden keine weiteren Zugeständnisse mehr machen.

