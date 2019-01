Wiener Rentenmarkt im Späthandel unbewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag eine Verschnaufpause eingelegt. Zu den Kursen am Vormittag zeigte sich nahezu keine Kursveränderung. Bei der langlaufenden 30-jährigen Anleihe der Republik ergab sich zum Vortag jedoch ein leichter Kursanstieg.

Bei den Anleihen der Länder der Eurozone gab es überwiegend Kursgewinne. In Dänemark tendierten in Folge eines Auktionstermins die zehnjährigen Papiere klar fester. Der Rendite der in dänischen Kronen begebenen vergleichbaren zehnjährigen Anleihe des Königreichs fiel im Gegenzug um 9 Basispunkte.

Bei den Konjunkturdaten lagen zur Wochenmitte keine Schwergewichte zur Publikation an. Das am Vormittag veröffentlichte Insee-Geschäftsklima in Frankreich gab wenig Grund für Optimismus. Die Stimmung in der französischen Wirtschaft bleibt angesichts der anhaltenden „Gelbwesten“-Proteste so schlecht wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Das entsprechende Barometer verharrte im Jänner bei 102 Zählern.

Um 16.25 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 164,53 um 6 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,47). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,52. Das Tageshoch lag bisher bei 164,77, das Tagestief bei 164,34, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 43 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 438.886 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,30 (zuletzt: 1,30) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,44 (0,44) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,19 (-0,19) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,49 (-0,48) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 47 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 104,68 104,94 1,30 104,73 104,15 Bund 28/01 10 0,75 102,71 102,76 0,44 102,73 102,63 Bund 23/03 5 0,00 100,85 101,02 -0,19 100,93 100,88 Bund 20/01 2 3,90 106,45 106,62 -0,49 106,55 106,55 ~