Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit klaren Zuwächsen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel befestigt gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 52,94 Dollar und damit um 0,70 Prozent mehr als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 61,57 Dollar gehandelt.

Am Markt wurden die steigenden Ölpreise mit Aussagen der amerikanischen Energiebehörde (EIA) erklärt. Demnach dürfte sich die Fördermenge in den USA im kommenden Monat abschwächen. Rohstoffexperten der Commerzbank haben bereits erste Hinweise auf eine geringere Ölproduktion in den USA ausgemacht. Sie verwiesen auf die Entwicklung der aktiven Bohrlöcher in den USA, die bereits seit einigen Wochen rückläufig sei.

Am Mittwoch am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.280,40 Dollar und damit leichter gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.284,57 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 61,57 61,50 +0,11 WTI 52,94 52,57 +0,70 OPEC-Daily 60,66 61,49 -1,35 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.280,40 1.284,57 -0,32 Silber 15,28 15,33 -0,33 Platin 789,59 790,45 -0,11 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 125,40 126,40 -0,79 Kakao 2.249,00 2.246,00 +0,13 Zucker 349,50 348,60 +0,26 Mais 182,00 182,25 -0,14 Sojabohnen 915,38 909,25 +0,67 Weizen 207,25 206,75 +0,24 ~