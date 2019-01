Budapester Börse schließt etwas schwächer

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Mittwoch etwas schwächer geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX fiel um 0,35 Prozent auf 40.818,69 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 9,8 (zuletzt: 11,5) Mrd. Forint.

In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld verzeichnete die Budapester Börse leichte Kursabschläge. Das Wirtschaftswachstum in Ungarn dürfte sich dieses Jahr verlangsamen. Der von ING erhobene Index zur Wirtschaftsstimmung in Ungarn zeigte für Jänner einen weiteren Rückgang an. „Wir sehen keine besorgniserregende Entwicklung, sondern einfach eine weiche Landung“, kommentierte ING-Analyst Peter Virovacz die Ergebnisse.

Auf Unternehmensseite blieb es zur Wochenmitte ruhig. Unter den ungarischen Blue Chips stachen die Titel der MTelekom mit einem satten Plus von 1,54 Prozent hervor. Leicht nach oben ging es für die Papiere des Öl- und Gaskonzerns MOL mit einem Kurszuwachs von 0,18 Prozent. Auf der Verliererseite standen unter anderem die Aktien der OTP Bank (minus 0,60 Prozent) und die Anteilsschiene von Gedeon Richter (minus 1,21 Prozent).

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 462,50 455,5 MOL 3.256 3.250 OTP Bank 11.630 11.700 Gedeon Richter 5.700 5.770 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA485 2019-01-23/17:18