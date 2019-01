Warschauer Börse schließt deutlich fester

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Mittwoch deutlich fester geschlossen. Der WIG-30 stieg um 2,01 Prozent auf 2.734,66 Punkte. Der breiter gefasste WIG legte 1,76 Prozent auf 60.788,89 Zähler zu.

Nach zwei Verlusttagen zu Wochenbeginn ging es am polnischen Aktienmarkt nun deutlich nach oben. Die Warschauer Aktienindizes überflügelten damit die europäischen Leitbörsen, an denen eine eher verhaltene Stimmung vorherrschte.

Bei den Einzelwerten stachen die Aktien von CD Projekt mit einem Plus von 11,77 Prozent hervor. Die Titel des Videospieleherstellers profitierten von einer positiven Analysteneinschätzung. Morgan Stanley hatte eine Kaufempfehlung für die Papiere ausgegeben und ein Kursziel von 240 Zloty festgelegt. Aus dem Handel gingen die Aktien bei 194,60 Zloty.

Stark nachgefragt wurden zur Wochenmitte auch die Aktien der Supermarktkette Dino (plus 5,32 Prozent). Kurszuwächse von mehr als drei Prozent verzeichneten im WIG-30 die Papiere des Mobilfunkers Play (plus 3,26 Prozent), die Titel der Modekette LPP (plus 3,16 Prozent) und die Anteilsscheine der Bank Millennium (plus 3,15 Prozent).

Verlierer gab es im WIG-30 nur wenige. Am stärksten gaben die Aktien der Schuhkette CCC nach. Sie verzeichneten ein Minus von 1,88 Prozent. Ansonsten musste mit den Titeln des Inkassounternehmens Kruk (minus 1,36 Prozent) nur ein weiterer Wert im Index ein Minus von über einem Prozent hinnehmen.

