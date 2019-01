Europas Leitbörsen schließen überwiegend im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Europas Leitbörsen haben den Handel am Mittwoch überwiegend im Minus beendet. Der Euro-Stoxx-50 verlor minimale 0,02 Prozent auf 3.112,13 Einheiten.

Zur Wochenmitte rückte einmal mehr der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Fokus. Die jüngsten Signale aus den USA fielen durchwachsen aus und versetzten so der jüngsten Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Streits einen Dämpfer.

So äußerte sich der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, gegenüber dem Fernsehsender CNBC verhalten optimistisch über die nächsten anstehenden Gespräche mit China. Er machte auch deutlich, dass es den USA vor allem auf die Umsetzung von Zugeständnissen Chinas ankomme.

Datenseitig rückten in der Früh Stimmungsindikatoren aus Frankreich in den Blick. Zum Jahresstart hat sich die Stimmung in den französischen Unternehmen nicht verändert. Das Geschäftsklima habe stabil 102 Punkte betragen. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Anstieg auf 103 Zähler gerechnet.

An die Spitze des Euro-Stoxx-50 kletterten die Papiere des niederländisch-belgischen Supermarktbetreibers Ahold Delhaize mit plus 3,21 Prozent. Der Konzern konnte seinen Umsatz im Schlussquartal 2018 um rund drei Prozent steigern. Zudem stellte das Unternehmen für das Gesamtjahr 2018 einen Gewinn am oberen Ende der Zielspanne in Aussicht, hieß es aus dem Handel.

Für die Papiere von ASML ging es um 0,89 Prozent bergauf. Im Frühhandel hatten die Aktien noch klar Terrain abgegeben, nachdem der Chipausrüster die Anleger mit seiner jüngsten Umsatzprognose enttäuscht hatte. Am Markt wurde auf Kursgewinne im europäischen Technologiesektor und weiterhin optimistisch eingestellte Aktienanalysten verwiesen.

Anteilsscheine der Banco Santander stiegen um 1,06 Prozent. Die spanische Bank will in Großbritannien 140 ihrer gut 750 Filialen schließen. Davon betroffen seien 1.270 Mitarbeiter, teilte Santander mit.

Außerhalb des Euro-Stoxx-50 überraschte laut Analysten die französische Supermarktkette Carrefour mit ihren Aussagen zum operativen Ergebnis (Ebit) des Gesamtjahres 2018 positiv. Der Konzern beendete das erste Jahr seines Umbaus mit Zuwächsen bei Umsatz und operativem Gewinn. Vor allem Lateinamerika kurbelte das Geschäft an. Gleichzeitig belastete der Protest der sogenannten Gelbwesten in Frankreich den Konzern nicht so stark wie von Experten befürchtet. Die Papiere zogen in Paris um klare 6,92 Prozent nach oben.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.935,88 -11,82 -0,40 2.947,70 Frankfurt DAX 11.071,54 -18,57 -0,17 11.090,11 London FT-SE-100 6.842,88 -58,51 -0,85 6.901,39 Paris CAC-40 4.840,38 -7,15 -0,15 4.847,53 Zürich SPI 10.468,35 2,74 0,03 10.465,61 Mailand FTSEMIB 19.400,15 -37,12 -0,19 19.437,27 Madrid IBEX-35 9.128,80 91,30 1,01 9.037,50 Amsterdam AEX 507,46 0,71 0,14 506,75 Brüssel BEL-20 3.457,39 8,19 0,24 3.449,20 Stockholm SX Gesamt 1.478,72 -7,60 -0,51 1.486,32 Europa Euro-Stoxx-5 3.112,13 -0,67 -0,02 3.112,80

Euro-Stoxx 344,01 0,17 0,05 343,84 ~

