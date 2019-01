Zürcher Börse schließt mit moderaten Kursverlusten

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit leichten Kursverlusten geschlossen. Nach einem verhaltenen Start drehte der SMI rasch in die positive Zone und erreichte kurz nach Mittag sein Tageshoch.

Gegen Handelsende gaben die Kurse dann wieder etwas nach. Die Messlatte liegt weiter im Bereich von 9.000 Punkten, wo der SMI zuletzt Anfang Dezember vor dem markanten Kursrutsch zum Jahresende notierte.

Die Angst der Investoren, dass die seit Weihnachten aufgelaufenen Gewinne am Aktienmarkt wieder abgegeben werden könnten, sei zwar weiter vorhanden. Die eingepreisten Abschläge für gewisse Risiken seien aber zum Teil immer noch hoch, was auch immer wieder zu Käufen verleite. Angesichts der Sorgen im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China, der Angst vor einer baldigen Rezession oder einem harten Brexit bleibe die Stimmung aber getrübt, auch wenn sich die Weltkonjunktur noch immer einigermaßen robust präsentiere.

Der Swiss Market Index (SMI) gab leicht um 0,10 Prozent auf 8.957,19 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,08 Prozent auf 1.390,66 Punkte, wogegen der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,03 Prozent auf 10.468,35 Punkte anstieg.

Größte Gewinner waren Logitech (plus 5,6 Prozent). Hier sorgte die Einstufung auf „Overweight“ durch JP Morgan nach den am Vortag präsentierten Quartalszahlen für gute Stimmung. Die vermehrte Ausrichtung auf die Wachstumskategorien Gaming und Video gehe mit höheren Margen einher, begründen die Analysten unter anderem ihre Einstufung.

Klar gesucht waren dahinter auch Lonza (plus 1,9 Prozent), Vifor Pharma (plus 1,2 Prozent) oder Temenos (plus 1,0 Prozent).

Gestützt wurde der Gesamtmarkt vom Schwergewicht Roche (plus 0,5 Prozent), während Nestlé (plus 0,1 Prozent) nur knapp in der Gewinnzone landeten und Novartis (minus 0,1 Prozent) diese gar verpassten.

UBS (plus 0,1 Prozent) machten lediglich einen kleinen Teil der Vortagesverluste von über 3 Prozent wieder gut, als das präsentierte Quartalsergebnis nicht gut aufgenommen wurde. Entsprechend gab es von Analysten nun zwar einige Kurszielsenkungen - die meisten Beobachter blieben für die UBS-Aktie aber weiter eher positiv eingestellt. Die Aktien der anderen SMI-notierten Banken CS (plus 0,2 Prozent) und Julius Bär (plus 0,8 Prozent) legten ebenfalls zu.

Am meisten unter Druck gerieten Sika (minus 3,9 Prozent). Der Bauchemieproduzent platzierte eine Pflichtwandelanleihe über 1,3 Milliarden Franken im Zusammenhang mit der kürzlich angekündigten Parex-Übernahme. Der Umfang des für die Finanzierung verwendeten Eigenkapitals sei damit höher aus erwartet, was wegen der entsprechenden Verwässerung auf die Kurse drückte.

Auch die Aktien des Chipherstellers S (minus 2,8 Prozent) gaben etwas deutlicher nach, belastet von einer Umsatzwarnung des größten europäischen Chipanlagen-Bauers ASML.

