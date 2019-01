Autolenker fuhr nach Streit Villacher an

Villach (APA) - Ein unbekannter Autolenker hat am Mittwoch in Villach nach einem Streit einen 58-jährigen Mann angefahren und leicht verletzt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, flüchtete der Autofahrer danach, eine Fahndung verlief vorerst negativ.

Begonnen hatte der Streit, als der Lenker sein Auto in einer Wohnhausanlage anhielt, den Motor aber nicht abstellte. Das passte dem 58-jährigen Bewohner der Anlage nicht, der den Mann zur Rede stellte. Daraufhin stieg der Lenker aus dem Auto aus und wollte auf den Anrainer losgehen. Die Beifahrerin des Mannes verhinderte vorerst eine Eskalation. Als sich der 58-Jährige dem Auto in den Weg stellte, gab der Lenker jedoch Gas und fuhr gegen den Mann, der leicht am Bein verletzt wurde.