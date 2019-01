Fußball: De Jong um 86 Millionen Euro von Ajax zu Barcelona

Barcelona (APA) - Der FC Barcelona hat sich die Dienste des niederländischen Fußball-Jungstars Frenkie de Jong gesichert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam wird im Sommer zu den Katalanen wechseln, wie diese am Mittwoch vermeldeten. 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen überweist Barca an Ajax. An De Jong waren dem Vernehmen nach auch andere Großclubs wie Paris St. Germain sehr interessiert.

De Jong unterschrieb laut Angaben von Barcelona einen ab Juli gültigen Fünfjahresvertrag. Die Bonuszahlungen belaufen sich auf elf Millionen Euro, die großteils an seinen Ausbildungsverein Willem II Tilburg gehen. „Mit der Ankunft von Frenkie de Jong holen wir Talent, Jugend und den Barca-Stil zu unserem sportlichen Projekt. Wir sind überzeugt, dass er in den kommenden Jahren ein Schlüsselspieler sein wird“, sagte Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu in einem Statement.

Bartomeu war zuletzt persönlich nach Amsterdam gereist, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Barcelona soll laut Medienberichten mit einem erhöhten Angebot PSG noch ausgestochen haben. De Jong ist im zentralen Mittelfeld universell einsetzbar. Für das niederländische Nationalteam gab er im vergangenen Juni sein Debüt und brachte es bisher auf fünf Länderspiele. Er ist nun der teuerste Spieler, der je aus der niederländischen Liga gewechselt ist.