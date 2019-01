Trump erkennt Guaido als Übergangspräsidenten Venezuelas an

Washington/Caracas (APA/AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den venezolanischen Oppositionschef Juan Guaido offiziell als „Übergangspräsidenten“ des südamerikanischen Staates anerkannt. Guaido vertrete als Parlamentspräsident „das einzige legitime“ Staatsorgan des Landes, weil er „ordnungsgemäß“ vom venezolanischen Volk gewählt worden sei, hieß es am Mittwoch in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung Trumps.

Guaido hatte sich kurz zuvor zum „amtierenden Präsidenten“ erklärt. „Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interims-Präsident von Venezuela zu übernehmen“, sagte Guaido bei einer Kundgebung vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas.

Überschattet von vier Todesfällen hatten in Venezuela am Mittwoch Großkundgebungen von Gegnern und Anhängern des umstrittenen sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro begonnen. Zehntausende Menschen gingen auf beiden Seiten am Vormittag (Ortszeit) in der venezolanischen Hauptstadt Caracas auf die Straße. Bei nächtlichen Protesten waren in dem südamerikanischen Krisenstaat zuvor vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 16 Jahre alter Jugendlicher.