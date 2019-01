Mexiko hält an Maduro-Regierung in Venezuela fest

Mexiko-Stadt/Caracas (APA/dpa) - Mexikos Regierung hält nach eigenen Angaben an der Präsidentschaft von Nicolas Maduro in Venezuela fest. Mexiko behalte die gleiche Beziehung mit der legitim gewählten Regierung in dem südamerikanischen Land bei, sagte der Sprecher von Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, Jesus Ramirez, dem Fernsehsender „Milenio TV“ am Mittwoch.

Bei einer Kundgebung in Caracas hatte sich der venezolanischen Parlamentschef Juan Guaido zuvor zum Interims-Präsidenten erklärt und Staatschef Maduro damit offen herausgefordert. Mehrere lateinamerikanische Länder, die USA sowie die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erkannten Guaido als Übergangspräsidenten an.