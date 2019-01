Die USA und Venezuela - Beleidigungen, Sanktionen und Putschvorwürfe

Paris/Caracas/Washington (APA/AFP) - Seit in Venezuela 1999 der Linksnationalist Hugo Chavez zum Präsidenten gewählt wurde, gestalten sich die Beziehungen zu den USA schwierig. Unter Chavez Nachfolger Nicolas Maduro wurde das Verhältnis zuletzt noch angespannter. Washington unterstützt die Opposition und weigert sich, Maduros Wiederwahl als Staatschef im vergangenen Mai anzuerkennen.

Maduro beschuldigt die USA, einen Staatsstreich gegen ihn angezettelt zu haben. Am Mittwoch erkennt US-Präsident Donald Trump den oppositionellen Parlamentspräsidenten Juan Guaido als erster als „Interimsstaatschef“ an.

VERSTAATLICHUNGEN

2001 startet Chavez im Rahmen seiner „Bolivarischen Revolution“ ein Programm zur Verstaatlichung von Betrieben. Die sogenannten Wiederaneignungen betreffen unter anderem den Ölsektor, das Agrobusiness, Banken und den Großhandelsvertrieb. Auch US-Unternehmen wie ConocoPhilipps und Exxonmobil sind betroffen, sie gehen gerichtlich dagegen vor.

VERDÄCHTIGUNGEN

2002 wehrt Caracas einen Putschversuch ab. Chavez bezichtigt den damaligen US-Präsidenten George W. Bush, den er „Teufel“ nennt, seine Hände im Spiel gehabt zu haben.

Washington irritieren Chavez‘ Kontakte zum Irak und zu Libyen, seine Ablehnung des Neoliberalismus, seine Freundschaft mit dem kubanischen Präsidenten Fidel Castro und seine mutmaßlichen - von ihm stets bestrittenen - Verbindungen zur kolumbianischen Guerilla. Chavez geißelt unterdessen den US-Imperialismus und droht ihm den „K.-o.-Schlag“ an.

BELEIDIGUNGEN

In seiner wöchentlichen Fernsehsendung „Alo Presidente“ bezeichnet Chavez Bush als „Feigling“, „Mörder“, „an einem Völkermord Beteiligter“ oder „Alkoholiker“. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wiederum vergleicht 2006 Chavez mit Hitler.

Bush erklärt 2008, Chavez habe in seiner Kampagne gegen die USA den Erdölreichtum seines Landes „verplempert“, seine Landsleute der Lebensmittelknappheit überlassen und gleichzeitig seinen Nachbarn gedroht.

SANKTIONEN

Strafmaßnahmen verhängen die USA 2006, indem sie den Verkauf von Waffen und Militärmaterial an Venezuela untersagen. Zur Begründung verweist Washington auf die mangelnde Zusammenarbeit Venezuelas beim Anti-Terrorkampf.

Seit 2010 haben beide Staaten keinen Botschafter in den jeweiligen Hauptstädten.

2015 erlässt Washington Sanktionen gegen Mitglieder der venezolanischen Führung wegen „Menschenrechtsverletzungen“. Venezuela versichert in einer in der „New York Times“ geschalteten Anzeige, keine „Bedrohung“ darzustellen und fordert US-Präsident Barack Obama auf, die Sanktionen zurückzunehmen.

Andere Strafmaßnahmen der USA richten sich in den vergangenen Jahren gegen venezolanische Spitzenpolitiker. Dazu gehört auch der als „Diktator“ bezeichnete Staatspräsident Maduro.

Caracas führt den Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten im Land auf die Sanktionen zurück.

PUTSCHVORWÜRFE

Im August 2017 spricht US-Präsident Donald Trump von einer „möglichen militärischen Option“ in Venezuela und löst damit Empörung in Caracas und ganz Lateinamerika aus.

Am Dienstag wirft Maduro Washington vor, einen „faschistischen Staatsstreich“ angeordnet zu haben und bezieht sich damit auf einen gescheiterten Aufstandsversuch von Soldaten in Caracas am Montag.

US-Vizepräsident Mike Pence solidarisiert sich mit der Demonstration der Regierungsgegner am Mittwoch. Am selben Tag erkennt US-Präsident Trump den oppositionellen Parlamentspräsidenten Juan Guaido als „Interimsstaatschef“ an. Die von den USA dominierte Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) tut das Gleiche.