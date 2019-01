Papst Franziskus hält erste Ansprache beim Weltjugendtag

Panama-Stadt (APA/dpa) - Einen Tag nach seiner Ankunft in Panama soll Papst Franziskus am Donnerstag (gegen 23.30 Uhr MEZ) bei einer feierlichen Zeremonie von Pilgern des Weltjugendtags offiziell willkommen geheißen werden. Mit Spannung wird erwartet, inwieweit der Pontifex in seiner Ansprache die schwere Lage vieler Jugendlicher in Lateinamerika thematisiert. Armut, Gewalt und Korruption machen den Menschen dort das Leben schwer - Hunderttausende versuchen deshalb jedes Jahr, die Region in Richtung USA zu verlassen.

Vor seiner Ansprache trifft Franziskus mit Panamas Staatspräsidenten Juan Carlos Varela und mittelamerikanischen Bischöfen zusammen. Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre statt - an wechselnden Orten kommen zu diesem Anlass katholische Jugendliche aus aller Welt zusammen, um ihren Glauben zu feiern. Der jetzige Weltjugendtag in Panama-Stadt dauert bis zum Sonntag und ist nach den Veranstaltungen in Buenos Aires (1987) und Rio de Janeiro (2013) der dritte in Lateinamerika. Rund 100.000 Pilger sind dort.