Fußball: Bisher 16 Spieler von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA442 vom 23.01.2019 muss präzisiert werden, dass 16 (nicht 17) Spieler von Salzburg nach Leipzig gewechselt sind. Unter Einbeziehung von Leihspielern wären es 19. --------------------------------------------------------------------- ~ Salzburg/Leipzig (APA) - Als 16. und bisher letzter Spieler reiht sich Hannes Wolf in jene illustre Runde von Fußball-Profis ein, die direkt von Red Bull Salzburg zum Bruder-Club RB Leipzig gewechselt ist. Nicht mitgerechnet ist dabei Kevin Kampl, der Zwischenstopps in Dortmund und in Leverkusen einlegte.

Außerdem wurden Marcel Sabitzer, Massimo Bruno und Omer Damari von Leipzig an Salzburg verliehen und kehrten danach zum deutschen Club zurück. Mit dem Trio würde sich die Zahl der gewechselten Spieler auf 19 erhöhen.

Von Salzburg nach Leipzig gewechselte Spieler seit der Gründung des sächsischen Vereins durch Red Bull 2009:

Roman Wallner (2012), Stefan Hierländer, Thomas Dähne, Georg Teigl (alle 2014), Yordy Reyna (leihweise), Peter Gulacsi, Stefan Ilsanker, Rodnei, Nils Quaschner (alle 2015), Naby Keita, Bernardo, Benno Schmitz (alle 2016), Dayot Upamecano, Konrad Laimer (beide 2017), Amadou Haidara, Hannes Wolf (beide 2019)

Zudem nach Ende eines Leihvertrages gewechselt: Marcel Sabitzer, Massimo Bruno (beide 2015), Omer Damari (2016)