New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch mit Kursgewinnen geschlossen. Nach den deutlichen Vortagesverlusten begaben sie sich somit auf Erholungskurs. Im Mittelpunkt standen an der Wall Street neuerlich Unternehmensergebnisse.

Der Dow Jones stieg um 0,70 Prozent auf 24.575,62 Einheiten. Der marktbreite S&P-500 legte um 0,22 Prozent auf 2.638,70 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,08 Prozent auf 7.025,77 Zähler.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von IBM an der Spitze des Dow Jones um knapp 8,5 Prozent an. Der mit hohen Investitionen angestoßene Konzernumbau beim weltgrößten IT-Dienstleister trägt langsam Früchte. Erstmals seit 2011 steigerte der Konzern trotz des starken Dollar im Gesamtjahr seinen Umsatz. Positiv aufgenommen wurden außerdem der besser als erwartet ausgefallene Gewinnausblick für das laufende Jahr und die gute Auftragslage. IBM will 2019 seinen operativen Gewinn je Aktie auf mindestens 13,90 Dollar steigern.

Zweitstärker Wert im Dow waren die Aktien von United Technologies mit einem Plus von fast 5,3 Prozent. Das Unternehmen hat 2018 von der Übernahme des Flugzeugausrüsters Rockwell Collins und niedrigeren Steuern profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) legte 2018 im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 7,61 US-Dollar zu.

Ebenfalls deutlich fester tendierten die Papiere von Procter & Gamble, die als drittstärkster Dow-Wert um 4,9 Prozent zulegten. Beim Konsumgüterriesen lief es zum Jahresende dank Preiserhöhungen und starker Nachfrage nach Schönheitsprodukten besser als erwartet. Bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe gab es ein überraschend deutliches Umsatzplus von vier Prozent. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn kletterte um 28 Prozent auf unterm Strich 3,2 Mrd. Dollar.

Keine Neuigkeiten gab es unterdessen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die USA halten offiziellen Angaben zufolge an den geplanten Handelsgesprächen mit China fest. US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wies einen Zeitungsbericht zurück, dass die USA ein Vorbereitungstreffen für die Gespräche kommende Woche abgesagt haben sollen.

