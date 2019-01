Venezolanischer Gegenpräsident fordert Diplomaten zum Bleiben auf

Caracas (APA/dpa) - Nach der Ausweisung der US-Diplomaten aus Venezuela hat Gegenpräsident Juan Guaido das Personal der in Caracas ansässigen Botschaften zum Bleiben aufgefordert. „Ich informiere alle Leiter der diplomatischen Missionen und das in Venezuela akkreditierte Personal, dass der venezolanische Staat wünscht, dass sie ihre diplomatische Präsenz in unserem Land aufrechterhalten“, teilte er am Mittwoch mit.

Anderslautende Anweisungen sollten ignoriert werden, hieß es in einer von Guaido unterzeichneten Mitteilung. Präsident Nicolas Maduro hatte kurz zuvor die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen und das Botschaftspersonal aufgefordert, innerhalb von 72 Stunden das Land zu verlassen. Er reagierte damit auf die Anerkennung von Guaido als Übergangspräsident durch das Weiße Haus.

Parlamentschef Guaido hatte sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes erklärt und Maduro damit offen herausgefordert. Weil seine Wiederwahl im vergangenen Land nicht den demokratischen Regeln entsprach, erkennen viele Staaten, internationale Organisationen und die Opposition Maduro nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten an.