Argentinien, Chile, Guatemala, Peru und Ecuador erkennen Guaido an

Caracas (APA/dpa) - Argentinien, Chile und Guatemala haben den venezolanischen Parlamentschef Juan Guaido als Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes anerkannt. Er wolle seine Unterstützung für die Entscheidung Guaidos ausdrücken, schrieb Argentiniens Präsident Mauricio Macri am Mittwoch auf Twitter.

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro sei Teil des Problems und nicht der Lösung, erklärte Chiles Präsident Sebastian Pinera ebenfalls auf Twitter. Der einzige Weg zu Frieden in Venezuela führe über freie Wahlen, so Pinera. Guaido hatte sich zuvor selber zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt.

Auch Guatemala erkenne Guaido an und hoffe, dass das südamerikanische Land nun wieder einen demokratischen Weg einschlagen könne, schrieb die Regierung des mittelamerikanischen Staats auf Twitter. Perus Außenministerium erklärte auf Twitter, die Regierung in Lima stütze Guadio. Ecuadors Präsident Lenin Moreno sagte in einer Videoansprache, er erkenne den Übergangspräsidenten in Venezuela an.