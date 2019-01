Maas lässt Teilnahme an umstrittener Nahost-Konferenz in Polen offen

Washington (APA/dpa) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich noch nicht entschieden, ob er an der umstrittenen Nahost-Konferenz in Warschau Mitte Februar teilnimmt. Nach seinem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo sagte er am Mittwoch in Washington auf eine entsprechende Journalisten-Fragen: „Ich weiß es nicht.“ Das habe er Pompeo auch gesagt.

Die von den USA und Polen ausgerichtete Konferenz zur Zukunft und Sicherheit im Nahen Osten wird von der Regierung in Teheran als „Anti-Iran-Konferenz“ kritisiert. Sie findet am 13. und 14. Februar unmittelbar vor der Münchner Sicherheitskonferenz statt, zu der zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsminister erwartet werden.

Während die USA mit dem Ausstieg aus dem Wiener Iran-Atomdeal den Druck auf Teheran erhöhen wollen, halten die EU-Staaten trotz Sanktionen Washingtons an diesem fest. Seitens der Europäischen Union wurde das Abkommen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien verhandelt.