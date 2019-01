Ein Versprechen für die Zukunft: Pippa und das „Superland“ - Popnews

Wien (APA) - *

„Einmal Riesenrad fahr‘n, das wär toll“: Dieser Satz auf dem Debütalbum der Wiener Schauspielerin und Sängerin Pippa bleibt kein bloßer Wunsch. Denn die zwölf Tracks auf „Superland“ sind eingängiger Pop, der Höhen wie Tiefen nicht scheut. Gemeinsam mit Hans Wagner (Neuschnee, Das trojanische Pferd) geschrieben und instrumentiert sowie von Herwig „Fuzzman“ Zamernik an den Reglern veredelt, gelingen wunderbar unprätentiöse Stücke, die mal beschwingt aus den Boxen tönen („Tattoo“) oder das Melodramatische großschreiben („Weißclown“). Pippa Galli, bisher eher auf der Theaterbühne oder vor der Kamera aktiv, gibt somit ein Versprechen für die Zukunft ab. „Superland“ mag vor der ganz großen Geste vielleicht noch zurückschrecken, aber sie steckt definitiv in dieser einnehmenden Erzählerin. Am heutigen Donnerstag präsentiert Pippa ihr Album im Cabaret Fledermaus in Wien.

***

Auch schon wieder mehr als sechs Jahre im Geschäft ist das heimische Duo Konea Ra: Stephanie Zamagna und Matthias Cermak fabrizieren gemeinsam Songs, die sich von einem elektronischen Bett erheben und in lichte Höhen schweben. Ihr neues Album werden sie zunächst als „A-Side“ und „B-Side“ in zwei Tranchen veröffentlichen. Die ersten sechs, Mitte Februar erscheinenden Songs zeigen sich durchaus zeitgemäß, wobei die manchmal etwas zahme Ausgestaltung von Stücken wie „Pray To God“ eher Loungecharakter denn Clubfeeling versprüht. Aber mit „Love“ gibt es eine wunderschöne Single, die die Stärken des Duos offenbart: Eine beinahe getriebene Atmosphäre trifft hier auf Zamagnas Falsett. Mal schauen, was die B-Seite noch bringen wird.

***

Sie wollen unseren Glauben: Das in Wien ansässige Quartett At Pavillon hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit einigen tollen Songs sein Potenzial durchblitzen lassen. Nachdem gerade das FM4-Geburtstagsfest gerockt wurde, hat die Band um Sänger Mwita Mataro nun das Debütalbum „Believe Us“ am Start. Elf starke Lieder, die sich beim Indie-Rock ebenso bedienen, wie Funk und Soul gehuldigt wird. Wer da an Bloc Party oder Arctic Monkeys denkt, liegt nicht ganz falsch. Allerdings schaffen es At Pavillon, ihren eigenen Abdruck zu hinterlassen. Zur Albumveröffentlichung gibt es am Samstag (26.1.) ein Akustikset im Wiener Plattenladen Recordbag, bevor im März weitere Konzerte in Deutschland und Österreich folgen.

***

Düsteren Shoegaze-Sound liefern Culk aus Wien: Die junge Band bringt Anfang Februar ihr selbstbetiteltes Debütalbum auf den Markt, auf dem sich Songs mit so schönen Titeln wie „Begierde/Scham“ oder „Velvet Morning“ finden. Langsam steigern sich da die Gitarren, entlockt sich Sängerin Sophie Löw oft schwermütige Töne oder biegt man in Richtung Fuzz/Stoner ab (man höre etwa das großartige „Faust“). Produziert hat die sieben Songs Jakob Herber von den hervorragenden Kollegen Flut, und er hat für Culk die richtige Mischung aus Transparenz und Direktheit im Klang gefunden. In den kommenden Wochen präsentieren die vier Musiker ihr Debüt auch live, u.a. am 9.3. in Wien, am 22.3. in Salzburg sowie am 23.3. in Linz.