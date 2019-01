Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig verändert erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Der europäische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Guten Unternehmensergebnissen aus den USA stehen der nach wie vor ungelöste „Gouvernment Shutdown“ gegenüber, die teilweise Schließung der Behörden in den USA wegen des Haushaltsstreits, sowie der Handelskrieg mit China.

Der Euro-Stoxx-50 dürfte mit plus 0,0 Prozent auf der Stelle treten. In dieser Gemengelage signalisierte der XDax als Indikator den DAX mit 11.071 Punkte quasi unverändert zum Schlusskurs vom Vortag. Damit dürfte sich die gefühlte Stagnation oberhalb von 11.000 Punkten der vergangenen Tage fortsetzen.

„Der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking sowie der Haushaltsstreit in den USA hält die Anleger vom Frankfurter Handelsparkett fern“, sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Die Börsianer dürften auch am Donnerstag den Platz an der Seitenlinie voraussichtlich nicht aufgeben.

Beobachter befürchten, dass der fortdauernde „Shutdown“ zunehmend die Wirtschaft in den USA belasten dürfte. Am Nachmittag könnten Zahlen zur Stimmung im verarbeitenden Gewerbe der USA im Jänner neuen Aufschluss über die Einschätzung der aktuellen Lage in der Wirtschaft geben.

Wenig Impulse dürften dagegen am Nachmittag von der Sitzung der Europäische Zentralbank ausgehen. Diese dürfte keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen.

Der niederländische Chiphersteller Sicroelectronics hat dank einer robusten Nachfrage Umsatz und Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr erheblich gesteigert. Die Wachstumsdynamik schwächte sich im vierten Quartal allerdings ab. Für den Jahresauftakt geht STMicroelectronic von einem Umsatzrückgang aus.

Beim deutschen Lichtspezialisten Osram wackelt nach einem schwachen ersten Quartal die Jahresprognose. Auf Tradegate büßten die Papiere vorbörslich fast 6 Prozent ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.

Daneben bewegten Analystenstimmen vorbörslich die Kurse: Eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Merrill Lynch für Fresenius-Aktien ließ den Kurs um gut 2 Prozent steigen. Eine Verkaufsempfehlung durch Morgan Stanley drückte den Kurs von Adidas um 3,5 Prozent nach unten.

