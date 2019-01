Brite beim Skifahren in Tirol schwer verletzt

Neustift im Stubaital (APA) - Ein 39-jähriger Brite ist am Dienstag beim Skifahren am Stubaier Gletscher in Tirol gestürzt und schwer am Bein verletzt worden. Der Mann musste wegen der Steilheit des Geländes vom Team eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen werden. Der Brite wurde in das Krankenhaus Hall geflogen.