Europas Börsen mehrheitlich leicht im Plus, Technologiewerte fester

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag mehrheitlich moderat höher präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.50 Uhr mit plus 0,23 Prozent bei 3.119,23 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann zaghafte 0,02 Prozent auf 11.073,44 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,37 Prozent auf 6.817,66 Punkte.

Leicht unterstützend wirkten positive Vorgaben von den US-Börsen. An der Wall Street waren am Vorabend starke Quartalszahlen von großen US-Unternehmen unterstützend aufgenommen worden.

Technologiewerte stehen nun in der Gunst der Anleger weit oben. Teils wegen eigener robuster Geschäftszahlen und teils wegen positiver Zwischenberichte in den USA und Asien. Papiere von Infineon, Siltronic und Dialog Semi kletterten auf das höchste Niveau seit Anfang Dezember. In den USA hatten am Vorabend bereits Lam Research, Texas Instruments und insbesondere Xilinx für gute Branchenstimmung gesorgt, sagten Börsianer. In Asien folgten dann Samsung und Hynix.

Analysten lobten zudem die Ergebnisse von Sicro für das Schlussquartal, zeigten sich aber etwas enttäuscht von den Signalen für das erste Quartal. Die Papiere sprangen dennoch um mehr als 7 Prozent hoch. Der Konzernchef signalisierte ab dem zweiten Geschäftsquartal wieder stärkeres Wachstum.

Adidas-Aktien rutschten nach einer Abstufung 2,8 Prozent auf 201,6 Euro tiefer. Analysten von Morgan Stanley hatten die Anleger mit einer Abstufung auf „Underweight“ überrascht. Die Experten stampften ihre Wachstumsschätzungen für den Sportartikelhersteller deutlich ein und kappten daher ihr Kursziel auf 180 Euro.

Weiters kommt die EZB an diesem Vormittag in der Frankfurter Zentrale zur ersten Zinssitzung im neuen Jahr zusammen. Dabei dürfte vor allem das nachlassende Wirtschaftswachstum im Euroraum die Diskussionen bestimmen. Denn die jüngsten Konjunkturdaten sind überwiegend schwach ausgefallen. Am ihrem Leitzins, der bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegt, dürften die Euro-Wächter nicht rütteln.

