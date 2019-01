Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gut behauptet

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Donnerstagvormittag gut behauptet gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 61,18 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 61,14 Dollar.

Trotz der politischen Krise im wichtigen Öl-Förderland und Opec-Mitglied Venezuela gab es bei den Ölpreisen heute keine stärkeren Ausschläge zu sehen. Der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaido hat dem sozialistischen Regierungschef Nicolas Maduro die Legitimation abgesprochen und sich selbst zum Übergangs-Staatschef des südamerikanischen Landes erklärt. Die USA und die EU haben sich hinter Guaido gestellt.

Besorgt zeigen sich die Anleger am Rohölmarkt zudem aufgrund des weiter anhaltenden Haushaltsstreits in den USA. Die teilweise Schließung der Regierungsbehörden könnte die US-Konjunktur und damit die Nachfrage nach Rohöl bremsen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch die Öllagerdaten der US-Regierung für neue Impulse sorgen. Laut den jüngsten Daten des privaten Interessenverbands American Petroleum Institute (API) sind die Vorräte in der vergangenen Woche gestiegen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 60,52 Dollar pro Barrel gefallen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 60,66 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit etwas schwächerer Tendenz. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.278,75 Dollar (nach 1.283,75 Dollar am Mittwoch) gehandelt.