Trotz Protests: Salvini will Räumung von Flüchtlingsheimen fortsetzen

Rom (APA) - Trotz des Protests wegen der Räumung von Italiens zweitgrößtem Flüchtlingslager in Castelnuovo di Porto nahe Rom bleibt der italienische Innenminister Matteo Salvini hart. Der Lega-Chef plant demnächst die Räumung weiterer Migranten-Aufnahmezentren, darunter von jenem in Mineo nahe dem sizilianischen Catania, das als Europas größte Flüchtlingseinrichtung gilt.

Wie aus dem Innenministerium in Rom verlautete, sei unter anderem die Schließung des Flüchtlingszentrums auf Lampedusa, in Elmas auf Sardinien und in Gradisca d‘Isonzo in Friaul vorgesehen. Insgesamt 6.000 Personen werden laut Schätzungen die Flüchtlingszentren verlassen müssen, in denen sie sich derzeit aufhalten. Damit wird das vom italienischen Parlament im Dezember beschlossene Sicherheits- und Migrationspaket umgesetzt. Große Lager sollen geräumt werden, Migranten mit Asylrecht sollen in kleinere und besser verwaltete Heime untergebracht werden. Wer kein Asylrecht hat, verliert das Recht auf eine Unterkunft.

Seitdem Salvinis „Sicherheitsdekret“ in Kraft getreten ist, gibt es den humanitären Schutz nur noch in sehr seltenen Fällen, und vielen Migranten droht die Gefahr, in der Illegalität zu landen. Die linke Opposition wirft der Regierung „Deportation von Migranten mit Nazi-Methoden“ vor.

Auch die Kirche äußerte sich kritisch zu Salvinis Vorgehensweise. „Man muss die Situation dieser Menschen berücksichtigen. Viele von ihnen haben enorm gelitten oder sind ausgebeutet worden. Diese Menschen sind erschöpft, man muss die Menschenwürde respektieren“, so Kardinal Gualtiero Bassetti, Präsident der italienischen Bischofskonferernz CEI. Die Räumung des Heims in Castelnuovo di Porto bei Rom löste eine Solidaritätswelle aus. Viele Bürger erklärten sich bereit, die Migranten in ihren Wohnungen aufzunehmen.

Salvini legte indes neue Zahlen zu den Migrationsströmen vor. Angesichts von 155 Ankünften wurden 221 Migranten in die Heimat abgeschoben, weitere 368 Personen seien an der Grenze zurückgewiesen worden. In den italienischen Aufnahmezentren seien zurzeit 133.000 Migranten untergebracht, 50.000 weniger als im vergangenen Jahr, erklärte Salvini. 78 Prozent der geprüften Asylanträge seien 2018 abgewiesen worden, im Vorjahr waren es 57 Prozent.