Familienbeihilfe - EU-Kommissarin kündigte Statement an

Brüssel/Wien (APA) - Im Konflikt zwischen Österreich und der EU um die Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im EU-Ausland dürfte die EU-Kommission am heutigen Donnerstag wie erwartet ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Die zuständige Sozialkommissarin Marianne Thyssen kündigte für 12.00 Uhr ein Statement zu einem Vertragsverletzungsverfahren an.

Nach bisherigen Aussagen der EU-Kommission ist eine Indexierung nach dem EU-Recht nicht erlaubt, dies habe auch der Europäische Gerichtshof bestätigt. Die EU-Kommission vertritt den Standpunkt, dass in anderen EU-Ländern tätige Arbeitnehmer dieselben Beihilfen in Anspruch nehmen dürfen, für die sie Beiträge in das nationale Wohlfahrtssystem einzahlen.

Am 1. Jänner war in Österreich die umstrittene Verordnung der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung zur Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder in Kraft getreten. Damit wurde diese finanzielle Unterstützung an die Lebenserhaltungskosten in jenem Land angepasst, in dem das Kind von in Österreich Beschäftigten lebt. Für Staatsangehörige aus vielen osteuropäischen EU-Staaten, die in Österreich arbeiten und Kinder in ihren Heimatländern haben, bedeutet das eine Kürzung.