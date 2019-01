Sajdik: Neuer Friedensplan für Ostukraine unter Einbindung der UNO

Kiew/Wien (APA) - Der OSZE-Sonderbeauftragte für die Ukraine Martin Sajdik fordert eine neue internationale Friedensmission in der Ostukraine unter Einbindung der UNO. Für die Durchführung von lokalen Wahlen in den separatistischen Gebieten Donezk und Luhansk sei „Hilfe von außen notwendig und das kann eigentlich nur die UNO sein“, sagte Sajdik am Donnerstag im Ö1-“Journal um 8“.

Auch beim Sicherheitsaspekt sei ein Beiziehen der UNO nötig. „Nur knapp 600 OSZE-Beobachter sind für ein Gebiet von 17.000 Quadratkilometer und eine Frontlinien von über 420 Kilometer zuständig. Das können die nicht schaffen allein“, sagte der österreichische Diplomat. Gemeinsam mit anderen Diplomaten hat der OSZE-Sonderbeauftragte deshalb einen neuen Friedensplan ausgearbeitet.

Demnach soll es eine neue gemeinsame Mission von UNO und OSZE geben. Die UNO soll eine Friedenstruppe und eine Polizeitruppe stellen, die Lokalwahlen in den separatistischen Republiken organisieren. Die Wahlen sollen von der OSZE überwacht werden, auch die bestehende OSZE-Beobachtermission soll weitergeführt werden. „Wir stellen uns vor, dass die UNO und die OSZE-Einheit unter einer gemeinsamen Führung steht - ein sogenannter special representative“, so Sajdik. Daneben soll es auch eine EU-geführte Agentur für den Wiederaufbau geben.

Ein zentraler Punkt des neuen Vorschlags ist, dass der neue Vertrag nicht nur von Vertretern des Normandie-Formats (Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland) sondern auch von den Parlamenten der vier Ländern abgesegnet werden soll. „Es braucht einen Vertrag, der wirklich politisch und rechtlich Gewicht hat“, fordert der OSZE-Sonderbeauftragte. „Die Minsker Vereinbarungen sind weder von der Duma noch von der Rada, das sind die Parlamente Russlands und der Ukraine, ratifiziert worden, das ist natürlich ein Problem“, so Sajdik.

Die internationale Mission soll auf 5 Jahre befristet sein. In dieser Zeit sollen konkrete Schritte zur Reintegration der Rebellengebiete in die Ukraine, zur Entwaffnung, Entminung und Aussöhnung gesetzt werden. Auch die prorussischen Separatistenführer in Luhansk und Donezk sollen nach dem Willen Sajdiks in den Friedensprozess eingebunden werden. „Auch noch in dem Prozess nach Annahme eines umfassenden Vertrages soll das so sein, sie sollen weiter eingebunden werden bis sichergestellt ist, dass ihre Rechte auch entsprechend umgesetzt werden“, so der Diplomat.