„Staatenbund“-Prozess: Beratung der Geschworenen fortgesetzt

Graz (APA) - Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag die Beratung der Geschworenen zu Mittag in vollem Gang gewesen. Die drei Berufsrichter waren in greifbarer Nähe, falls Unklarheiten in Bezug auf die zahlreichen Fragen auftauchen sollten. Fast 300 Fragen mussten die Laienrichter durcharbeiten, und das, nachdem sie am Vortag rund 15 Stunden Plädoyers und Stellungnahmen anhören mussten.

Die Nacht war für die Laienrichter kurz, erst gegen 23.00 Uhr konnten sie am Mittwoch das Straflandesgericht verlassen, das sie um 8.00 Uhr betreten hatten. Die Marathon-Sitzung hatte sich ergeben, weil außer dem Staatsanwalt, der sich auf moderate zwei Stunden Redezeit beschränkte, auch 14 Anwälte am Wort waren.

Am Abend gab einer der Geschworenen auf, er erklärte, den psychischen Druck nicht mehr auszuhalten - wohl auch in Hinblick auf die kommenden zwei Tage, die wieder Endlos-Sitzungen verhießen. Ab 18.30 Uhr durften dann die Angeklagten nochmals ihre Sicht der Dinge ausbreiten, und einige nutzten das dazu, um lange - teilweise etwas wirre - Monologe zu halten.

Wie lange die Beratung noch andauern würde, ließ sich zu Mittag noch nicht abschätzen.