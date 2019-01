Handball: Deutschland träumt vor Halbfinale vom „Wintermärchen“

Hamburg (APA/dpa) - Der Erfolgslauf von Co-Gastgeber Deutschland bei der Handball-WM lässt Erinnerungen ans „Wintermärchen“ von 2007 wach werden. Vor dem Halbfinale gegen Norwegen am Freitag in Hamburg (20.30 Uhr/live ARD) träumen auch die deutschen Spieler vom insgesamt dritten Titel. Doch der ist noch weit weg. Im Finale warten Titelverteidiger Frankreich oder der bisher makellose zweite Gastgeber Dänemark.

Mit den Norwegern um ihren Superstar Sander Sagosen - bei Paris Saint-Germain Teamkollege von Deutschlands Flügelstar Uwe Gensheimer - wartet ein ganz harter Brocken - das musste auch Österreich beim 24:34 in der Vorrunde neidlos anerkennen. „Norwegen hat eine starke Mannschaft. Die meisten Spieler haben schon in der Bundesliga gespielt. Das wird sehr, sehr schwierig“, prophezeite Tormann Andreas Wolff.

Im Verlauf des Turniers gab Norwegen nur beim 26:30 gegen Dänemark Punkte ab, die Deutschen lediglich beim 22:22 gegen Russland sowie 25:25 gegen Frankreich. Auch beim erstmaligen Auftritt vor 13.000 Zuschauern in Hamburg setzt die DHB-Auswahl auf die Zuschauer. „Wir brauchen alle Fans, um unseren Traum vom Finale zu verwirklichen“, erklärte Kreisläufer Jannik Kohlbacher.

Eine enge Partie kündigt sich bereits davor (17.30) beim dänisch-französischen Duell an. Die Franzosen, die seit 2009 vier WM- und zwei EM-Titel geholt haben, dürften durchaus froh sein, dass man auf neutralem Boden auf die Dänen trifft, die erst im Endspiel wieder in Herning antreten würden. „Ich spiele lieber in Deutschland gegen sie“, meinte Superstar Nikola Karabatic. Die größte Gefahr geht von Dänemarks Superstar Mikkel Hansen aus. Der 31-Jährige ist mit aktuell 53 Treffern in 8 Spielen auf bestem Weg zum Torschützenkönig der WM.

Klar ist schon vor den Halbfinali, dass die 26. WM jene mit den meisten Zuschauern ist. 837.000 Besucher kamen bisher in die Hallen, die Rekordmarke der WM in Deutschland 2007 (750.000) ist Geschichte.