Leitbörsen in Fernost mit Ausnahme Tokios im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Donnerstag überwiegend im Plus tendiert. Nur der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um moderate 19,09 Zähler oder 0,09 Prozent auf 20.574,63 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gewann um 112,78 Zähler (plus 0,42 Prozent) auf 27.120,98 Einheiten. Der Shanghai Composite gewann 10,69 Punkte oder 0,41 Prozent auf 2.591,69 Punkte.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.195,10 Zählern mit plus 86,63 Punkten oder 0,24 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 21,8 Zähler oder 0,37 Prozent auf 5.930,50 Einheiten.

Positive Arbeitsmarktdaten unterstützten in Sydney. In Australien wurden im Dezember 21.600 neue Jobs geschaffen und die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. Diese hatten lediglich 16.500 erwartet. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent, nachdem 5,1 Prozent prognostiziert worden war.

Unter den Einzelwerten zogen in Sydney die Aktien von Woodside Petroleum um 1,9 Prozent hoch. ANZ Banking verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die Aktionäre der Branchenkollegen Commonwealth Banking und Westpac Banking konnten sich jeweils über Kurszuwächse von 0,5 Prozent freuen.

In Hongkong gewannen Geely Automobile deutlich um 4,1 Prozent. AAC Technologies zogen 3,9 Prozent hoch. China Petroleum & Chemical stärkten sich um 2,1 Prozent.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA wird es laut Angaben aus Peking nächste Woche zu detaillierten Gesprächen in Washington kommen. Derzeit würden beide Seiten den Rahmen für die Verhandlungen abstecken, erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums.

In Japan kamen von der Konjunkturfront negative Signale. Aktuellen, vorläufigen Daten zufolge ist das industrielle Wachstum in Japan im Jänner zum Erliegen gekommen: Der vom Informationsdienstleister Markit ermittelte Nikkei-Einkaufsmanagerindex sank von 52,6 Punkten im Dezember auf 50,0 im Jänner. Ein Wert über 50 deutet auf Expansion, ein Wert unter 50 auf eine Verlangsamung der Aktivität hin.