Wiener Rentenmarkt am Vormittag weitgehend fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, am späten Vormittag überwiegend mit etwas fester Tendenz notiert. Während die langlaufenden Bundesanleihen Kursgewinne verbuchten, zeigten Staatspapiere mit einer Laufzeit von zwei Jahren einen leichten Kursverlust.

Die EZB kam am Vormittag in der Frankfurter Zentrale zur ersten Zinssitzung im neuen Jahr zusammen. Dabei dürfte vor allem das nachlassende Wirtschaftswachstum im Euroraum die Diskussionen bestimmt haben. Denn die jüngsten Konjunkturdaten sind überwiegend schwach ausgefallen. Zudem lag die Inflation mit 1,6 Prozent im Dezember unter dem Ziel der Notenbank, die knapp zwei Prozent als optimales Niveau für die Wirtschaft anstrebt.

Der Privatwirtschaft in der Eurozone droht zu Jahresbeginn eine Stagnation. Wie das Institut IHS Markit am Donnerstag mitteilte, ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie und Dienstleister zusammen im Jänner überraschend um 0,4 Punkte auf 50,7 Zähler gefallen. Das ist der schlechteste Wert seit fünfeinhalb Jahren. Das Barometer hält sich damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 51,4 Zähler gerechnet. Die Geschäfte der deutschen Industrie sind im Jänner erstmals seit mehr als vier Jahren wieder geschrumpft.

Heute um 11.45 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,93 um 36 Ticks über dem letzten Settlement von 164,57. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,97, das Tagestief bei 164,59. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 38 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 264.363 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,27 (zuletzt: 1,30) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,42 (0,44) Prozent, die fünfjährige mit -0,21 (-0,19) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 34 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 105,24 105,50 1,27 46 104,73 Bund 28/01 10 0,75 102,95 103,00 0,42 34 102,73 Bund 23/03 5 0,00 100,92 101,09 -0,21 22 100,93 Bund 20/01 2 3,90 106,41 106,58 -0,47 14 106,55 ~