Kneissl: In Venezuela herrscht „harter Machtkampf“

Wien/Davos (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat sich zum Konflikt in Venezuela zurückhaltend geäußert und verwies dabei auf die Stellungnahme der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. „In Venezuela herrscht ein harter Machtkampf, der gerade voll im Gange ist“, sagte sie am Donnerstag im Gespräch mit der APA am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.

Die Spitzen der Europäischen Union hatten dazu am Mittwoch erklärt, dass sie das demokratisch gewählte Parlament unterstützten, sowie freie, glaubwürdige Wahlen in Venezuela gefordert. Kneissl antwortete auf die Frage, ob die Europäische Union damit auch - wie die USA - hinter dem Parlamentspräsidenten Juan Guaido stehe, der sich zum Staatschef ausgerufen hat: Man anerkenne nur Staaten, denn „Regierungen kommen und gehen“.

Die Ministerin verwies außerdem die im weltweiten Vergleich sehr hohen Ölreserven Venezuelas und stellte fest: „Venezuela ist ein wichtiges Land“ und werde immer wieder „ein Objekt der Begierde“ sein. Außerdem finde in der Region gerade „die größte Flüchtlingsbewegung unserer Zeit“ statt, erinnerte sie.

Kneissl wird in Davos gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan treffen. Zu China sagte sie, man müsse das Land in Europa nicht nur als Investor, sondern als geopolitischen Akteur wahrnehmen. Sie verwies darauf, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) bereits vor einer „Schuldenfalle“ für jene südosteuropäischen Länder warne, wo China derzeit vermehrt investiert.

Kneissl hatte im Rahmen des WEF bereits an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, darunter an einer Debatte über Russland und an einem Abendessen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Sie beklagte, dass es bezüglich Russland „unversöhnliche Standpunkte“ gebe. „Da geht man mit dem Gefühl hinaus, dass man aneinander vorbeiredet.“ Sie plädierte erneut für eine „kreative“ und „innovativere Diplomatie“, wo man „stärker miteinander redet“. Das müsse aber „ein Gespräch der Aufmerksamkeit“ sein, „wo man nicht in der permanenten Ablenkung durch Smartphones und dergleichen ist“.

Von den Gesprächen mit Merkel in einer Runde von Politikern und Wirtschaftsvertretern zeigte sich die Ministerin sehr angetan. Die Kanzlerin habe „klare Worte“ gefunden und für einen „Multilateralismus über die EU hinaus“ plädiert. Außerdem fordere Merkel, dass Europa sich aus der US-Schutzfunktion hinausbewegen sollte. In diesem Zusammenhang erwähnte Kneissl auch die von Deutschland vorgeschlagene „Armee der Europäer“, das ein Zeichen der „Emanzipation der Europäer“ sein soll.

Ein Sprecher der Ministerin stellte anschließend auf APA-Anfrage klar, dass Österreich aufgrund seiner Neutralitätsverpflichtung weiterhin eine „europäische Armee“ ablehne, aber für engere Kooperationen im Militärbereich offen sei: „Die Armee der Europäer ist keine europäische Armee.“

Auf die Frage nach möglichen Abschiebungen straffällig gewordener Asylbewerber oder Asylberechtigter nach Syrien antwortete Kneissl, das müsse derzeit geprüft werden, und verwies dabei auf entsprechende Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Dieser hatte auf Verschärfungen bei der Aberkennung von Asyl gedrängt. Er hatte sich außerdem für Abschiebungen in manche Regionen des Bürgerkriegslandes Syrien ausgesprochen.