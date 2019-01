Karfreitag - Mahrer will Sozialpartner-Gesprächen nicht vorgreifen

Wien (APA) - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer setzt bei der Diskussion um einen arbeitsfreien Karfreitag auf „pragmatische Gespräche“ mit den Arbeitnehmervertretern. Aber klar sei, dass sich die Wirtschaft keinen zusätzlichen freien Tag leisten könne. Man wolle aber auch niemandem etwas wegnehmen. Indes wurden Stimmen in der ÖVP-Arbeitnehmervertretung für einen zusätzlichen Feiertag laut.

An den von Gewerkschaften und Arbeiterkammer kritisierten Kosten von angeblich 600 Mio. Euro für die Privatwirtschaft hielt Mahrer heute am Rande einer Pressekonferenz fest. Dass gestern ein wenig die Emotionen in der Sozialpartnerschaft hochgegangen sind, will Mahrer nicht überbewerten. Auch bei der Herbstlohnrunde sei von einem hohen Konfliktpotenzial ausgegangen worden - und am Ende des Tages habe es dann doch „vernünftige“ Abschlüsse gegeben.

Dass es bei einem möglichen Abgleich von Feiertagen - etwa Karfreitag mit Pfingstmontag - unterschiedliche Interessen in der Wirtschaftskammer gibt, sei nichts überraschendes.

Arbeitnehmervertreter in der ÖVP teilten indes die Meinung der Bundesregierung nicht: Der Wiener FCG-ÖAAB-Spitzenkandidat für die Arbeiterkammer-Wahl, Fritz Pöltl, sprach sich in einer Pressekonferenz für einen zusätzlichen Feiertag aus. Der Verzicht auf Zuschläge ist für ihn nicht akzeptabel.

