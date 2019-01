Sozialversicherung - WGKK 2 - Warnung aus Deutschland

Wien (APA) - WGKK-Obfrau Ingrid Reischl erhielt am Donnerstag Unterstützung vom deutschen Kassen-Spitzenfunktionär Uwe Klemens. Was in Österreich geplant sei, „das ist keine Fusion, es ist ein dirigistischer staatlicher Eingriff in die Sozialversicherung“, sagte dieser: „Ich halte solche Eingriffe des Staates in eine bewährte Struktur für außerordentlich problematisch.“

Der Gewerkschafter Klemens ist Vorsitzender des Verwaltungsrats des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) in Deutschland; eine Funktion, die dem Chef des österreichischen Hauptverbands der Sozialversicherungsträger gleichzusetzen ist. Er hob das System der Selbstverwaltung hervor, das beide Staaten von allen anderen EU-Staaten unterscheide. „In Österreich und Deutschland sind die Menschen besser gegen die Folgen von Krankheit et cetera abgesichert“, betonte er.

Dass Fusionen, selbst wenn freiwillig erfolgt, im Krankenversicherungsbereich höchstproblematisch seien, zeigten deutsche Beispiele. Wenn dies nun vom Staat verordnet bei den Gebietskrankenkassen in Österreich passiere, müsse dieser auch die Folgen davon tragen. „Und die Folgen können sein, dass das Versicherungssystem so nicht mehr hält“, warnte er und verwies auf Negativbeispiele aus Osteuropa.

Doch auch Deutschland zeige, dass eine staatliche Organisation nicht funktioniere, meinte er unter Verweis auf den noch immer nicht fertiggestellten Flughafen Berlin. Klemens betonte, dass er kein Rezept für Österreich habe und ihm dies auch nicht zustehe. Er wies aber darauf in, dass es in Deutschland sehr wohl einen Risikoausgleich zwischen den Kassen gebe. „Wenn man eine ganzheitliche Verantwortung übernimmt als Staat, kann man es auch nur so machen“, zeigte er sich überzeugt.