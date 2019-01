Wegen Raubes gesuchter 14-jähriger Wiener saß bereits in U-Haft

Wien (APA) - Die Wiener Polizei hat nach einem wegen Raubüberfalls gesuchten 14-Jährigen nicht lange fahnden müssen. Der Bursche saß bereits wegen anderer Delikte in U-Haft. Er soll im Dezember und Jänner in Floridsdorf und der Donaustadt Gleichaltrige beraubt bzw. bestohlen haben, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Am 19. Dezember riss der Jugendliche in der Sandauergasse in Floridsdorf einem 14-Jährigen die Armbanduhr vom Handgelenk. Danach bedrohte er ihn auch noch. Ein knappes Monat später, am 13. Jänner, attackierte der Bursche bei der U-Bahn-Station Kagraner Platz einen ebenfalls 14-Jährigen und raubte ihm 50 Euro aus der Geldbörse. In der Vernehmung war er geständig.